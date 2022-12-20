Гейтс раскритиковал "интуитивный" подход к управлению Twitter
Билл Гейтс раскритиковал "интуитивный" подход к управлению Twitter после прихода Маска
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью газете Financial Times подверг критике "интуитивный" подход к управлению Twitter после начала руководства соцсетью Илоном Маском.
"Я думаю, конечно, ситуация с Twitter все запутывает. То есть, вместо объективного набора мер, принимаемых широкой группой людей, вы как бы видите интуитивные действия", — сказал он.
По мнению Гейтса, соцсетям следует "сосредоточиться на том, что провоцирует протесты и ведет к огромному заблуждению относительно безопасности вакцин или масок, или тому подобного".
Ранее пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании. Опрос был запустил сам Маск, он также обещал подчиниться его результатам. В опросе приняли участие более 17,5 миллиона пользователей. За уход миллиардера с поста главы Twitter проголосовали 57,5% пользователей, против — 42,5%.
https://1prime.ru/itb/20221220/839240063.html
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