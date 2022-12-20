МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сенатор Элизабет Уоррен, давний критик главы Tesla Inc Илона Маска, в понедельник высказала опасения по поводу того, что совет директоров автопроизводителя не устранил риски, связанные с назначением Маска гендиректором Twitter. Гейтс раскритиковал "интуитивный" подход к управлению Twitter

Маск приобрел эту соцсеть в октябре за 44 млрд долларов, что привело к хаосу и разногласиям. Даже инвесторы, настроенные оптимистично по отношении к Tesla, начали сомневаться, не слишком ли Маск отвлекается на Twitter и может ли в связи с этим должным образом управлять производителем электромобилей, где он лично участвует в процессе производства и проектирования.

Инвесторы призывают Маска уйти с должности гендиректора Twitter и вызывают снижение акций Tesla, которые с начала года упали почти на 60% и в понедельник достигли нового 2-летнего минимума.

Прогрессивный демократ Уоррен ранее поспорила с Маском из-за того, что призывала миллиардеров платить больше налогов. Она считает, что совет директоров компании ответственен за то, чтобы ее контрольный акционер не обращается с ней, "как со своей игрушкой".

"Первые недели Маска в качестве собственника Twitter вызвали вопросы о возможных нарушениях законов в сфере ценных бумаг и других законов, в том числе встал вопрос о том, направляет ли Маск ресурсы Tesla в Twitter", — написала она в письме, адресованном председателю совета директоров Tesla Робин Денхолм.

Джеймс Мердок, директор Tesla, в ноябре дал свидетельские показания в суде касательно того, что аудиторский комитет компании обсуждал с Маском привлечение инженеров Tesla к работе в Twitter, заявив, что это не должно отвлекать их от работы на автопроизводителя.

В этом году Маск продал акции Tesla на 40 млрд долларов, еще больше раздосадовав инвесторов.

Маск обдумывал возможность уйти с должности гендиректора этой соцсети Twitter. В воскресенье он запустил в Twitter опрос на тему того, должен ли он освободить пост главы компании: 57,5% из 17,5 млн опрошенных проголосовали в пользу этой идеи. В воскресенье Маск написал, что примет в расчет результаты опроса, хотя не стал вдаваться в подробности, когда именно уйдет с должности гендиректора, если пользователи проголосуют за это. Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска из компании

Маск также написал, что преемника на данный момент нет.

Впрочем, некоторые инвесторы и аналитики считают, что уход Маска с поста гендиректора Twitter не снимет опасения.

Инвестор Tesla Гари Блэк в понедельник предупредил, что ситуация вряд ли улучшится, пока Twitter не назначит надежного гендиректора и пока не восстановится финансовое положение компании, чтобы Маску больше не приходилось продавать акции Tesla для финансирования Twitter.

Уоррен потребовала, чтобы совет директоров Tesla дал ей ответ до 3 января, и утверждает, что Маск не объяснил, как он улаживает конфликты интересов, возникающие из-за его должностей в этих двух фирмах, учитывая, что Twitter зависит от рекламной выручки, которую получает благодаря конкурирующим с Tesla автопроизводителям.

Росс Гербер, гендиректор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management и оптимистично настроенный инвестор Tesla, на прошлой неделе заявил, что выставит свою кандидатуру в совет директоров Tesla, о чем уже уведомил компанию.

"Ситуация просто ненормальная, и это еще мягко сказано", — считает Мэттью Таттл, гендиректор Tuttle Capital Management.

"Если бы я был долгосрочным инвестором, я бы держался в стороне. Никогда не знаешь, что выкинет Илон", — добавил он.