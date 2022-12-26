МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Число судебных решений, вынесенных по спорам о качестве программного обеспечения и сайтов в России в 2022 году достигло 8,8 тысячи, в следующем году число исков может увеличиться не менее чем в два раза, говорится в исследовании компании RTM Group, результаты которого есть у РИА Новости. Сенаторы призвали ограничить влияние IT-гигантов на мнение людей

"Компания RTM Group провела исследование судебной практики в области разработки сайтов и программного обеспечения за 2022 год. Эксперты RTM Group выяснили, что в 2022 году было вынесено 8,8 тысячи судебных решений в данной сфере. И мы ожидаем, что в 2023 году с ростом количества российского ПО примерно втрое количество судебных споров в данном сегменте увеличится не менее чем в два раза", — говорится в исследовании.

В компании отметили, что если все документы оформляются корректно, сторона, у которой возникают обоснованные претензии, имеет все шансы на успех в суде. Средний процент удовлетворения требований обеих категорий (сайтов и ПО) – 58,69%.

"При этом средняя сумма компенсации в суде по договорам на разработку ПО в 2021 году достигла 3,6 миллиона рублей; в 2022 году — 11,8 миллиона рублей. В сегменте создания сайтов цифры ниже. Так, средняя сумма компенсации в этой сфере в 2021 году достигла 515 тысяч рублей; в 2022 году – 175 тысяч рублей", — отмечается в исследовании. Обмани, но останься. Эксперты подвели итоги года для российской IT-отрасли

Отмечается, что размер компенсаций зависит от стоимости договора и разрабатываемых продуктов, допущенных нарушений и других обстоятельств. По масштабным проектам и компенсации могут быть весьма крупными, вплоть до 22,3 миллиона рублей (примеры других крупных компенсаций: 14,5 миллиона и 17,3 миллиона рублей). Отдельной категорией являются банкротные дела, в которых определяется сумма долгов. Так, в 2022 году принято судебное решение о взыскании более 150 миллионов рублей в деле, где была намеренно завышена стоимость разработки приложений.

"Главными подтверждающими документами разработанных цифровых продуктов являются договор и техническое задание (в котором индивидуализируются созданные продукты). …Важнейшую роль в определении исхода судебных разбирательств имеют результаты компьютерно-технической экспертизы. Именно с их помощью возможно оценить технические характеристики и качество разработок", — добавили в компании.