МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Компания Microsoft пока не собирается возвращаться в Россию, но пытается нивелировать ущерб от ухода с российского рынка, разрешив скачивание Windows для российских пользователей, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. СМИ: Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию Windows

Ранее в среду газета "Известия" написала, что компания Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России.

"Компания Microsoft не собирается возвращаться в Россию, потому что в данный момент это невозможно из-за режима санкций. Компания стремительно теряет российский рынок, для них очень важно сделать и приложить усилия для того, чтобы замедлить это падение, сократить его до максимальных величин… Это попытка нивелировать тот ущерб, который у компании сегодня есть в России", — сказал Муртазин.

По словам эксперта, дело в том, что блокировка обновлений подталкивает людей искать альтернативные варианты использования продуктов компании. Ранее, в конце сентября, Microsoft ограничила для российских пользователей возможность обновления компьютеров до последней версии операционной системы — Windows 11.

"Это было глупое решение, и сейчас Microsoft от него отказывается для того, чтобы не потерять российский рынок", — заключил Муртазин.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.