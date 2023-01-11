МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Пользователи соцсети Instagram* из нескольких стран стран пожаловались на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector,отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. В Twitter появится функция форматирования текста

Сбои в работе Instagram* был зафиксирован примерно в 9.20 мск. Сообщения и проблемах поступают в основном от пользователей из США, а также из Канады, Франции, Германии и Испании.

Согласно информации Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения. Кроме того, наблюдаются сбои при авторизации и работе сайта.

Instagram* — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*, которой также принадлежат сервисы Facebook Messenger*, WhatsApp и Facebook*.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская