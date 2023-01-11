МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Американский производитель процессоров Intel открыл доступ к загрузке программного обеспечения для своей продукции пользователям из России, однако он не вернется на местный рынок, компания лишь скорректировала политику после прояснения ситуации с санкциями, такое мнение высказал РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Корпорация Intel открыла россиянам доступ к скачиванию лицензионного софта

Корреспондент РИА Новости убедился, что компания вновь открыла доступ к загрузке программного обеспечения (ПО) для своей продукции пользователям из России. В конце февраля 2022 года после начала СВО Intel ограничил данную опцию в России. В том числе, страница загрузки софта вновь стала доступной без использования VPN.

"Я бы не спешил говорить о каком-то возвращении Intel на российский рынок. Компания скорректировала свою политику после того, как более-менее прояснилась ситуация с объемом санкций и требованиями по их соблюдению. Но это никак не означает, что Intel возобновила свой бизнес в России", — считает Бойко.

Несмотря на это, вероятность того, что такие глобальные компании как Microsoft или Intel вернутся на рынок нашей страны, Бойко оценивает как "высокую".

В начале апреля прошлого года Intel сообщил, что приостанавливает все деловые операции в России из-за ситуации на Украине. В начале марта 2022 года компания уже сообщала, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии.