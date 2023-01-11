МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. IT-специалисты, находящиеся за рубежом, могут и дальше оставаться там, возвращать их не стоит, в первую очередь надо работать с ведущими кадрами, которые находятся в России и от которых напрямую зависит функционирование IT-сервисов и разработка новых технологий, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В Госдуме раскритиковали идею конфискации имущества уехавших россиян

Ранее в среду "Коммерсант" сообщил, что Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из России IT-специалистов.

В пресс-службе "Руссофта" РИА Новости подтвердили, что совместно с ассоциациями готовят предложения для министерства. Так, среди предложенных организацией мер есть бронь от призыва в армию, как на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также оплата перелета в Россию. "Что касается… именно запрета удаленки и повышения налогов до 30%, то такой метод только навредит, так как IT-специалисты массово начнут увольняться из российских компаний и трудоустраиваться в иностранные", — подчеркнули в "Руссофте".

"Самое главное — это дефицита кадров у нас нет. С кадрами в IT все более-менее хорошо, поэтому не очень понятно, какую проблему мы решаем, и самое главное — зачем… возвращать?… Другое дело, что необходима точечная работа с предприятиями в России, необходима работа с системообразующими компаниями, где ведущие специалисты должны получать бронь", — считает Муртазин.

По его словам, уже уехавшие за рубеж за конкретными предложениями IT-специалисты нашли работу там и "возвращаться не собираются". Остальные, те, кто уехал и не смог получить работу, считает эксперт, "неквалифицированные кадры". Силуанов прокомментировал идею налогообложения уехавших за рубеж россиян

"Они (неквалифицированные специалисты — ред.) нам не нужны, поэтому все предложения "а давайте мы дадим бронь", "давайте привлечем их обратно", они не работают", — пояснил Муртазин. Он добавил, что среди ведущих кадров, которые должны получать бронь, должны быть именно люди, от которых "напрямую зависит функционирование IT-сервисов, разработка новых технологий".

В декабре председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект о запрете для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы будет направлен в кабмин для отзыва. Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщал, что, согласно законопроекту, налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, которые определит кабмин. После этого в Минцифры заявили, что не поддерживают введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей.

Февральские события 2022 года напугали российских айтишников — они начали массово покидать страну: по разным оценкам уехали от 50 тысяч до 250 тысяч человек. Удерживать бегущих с корабля власти решили грантами на разработки, ипотекой под 5%, льготными кредитами и отсрочкой от частичной мобилизации, начавшейся осенью. Часть специалистов вернулась, но пока все еще около 100 тысяч остаются за рубежом, хоть в подавляющем большинстве и работают на Россию в дружественных странах, рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев.