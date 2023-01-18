МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Американская Microsoft подтвердила информацию СМИ о планах компании сократить 10 тысяч сотрудников, следует из сообщения корпорации. Правительство не поддержало проект о выходном 31 декабря

"Корпорация Microsoft 18 января 2023 года объявила своим сотрудникам о ряде мер, которые она предпринимает в ответ на макроэкономические условия и изменение приоритетов клиентов. Эти действия включают сокращение рабочей силы примерно на 10 тысяч сотрудников к концу третьего квартала 2023 фингода", — говорится в релизе.

Согласно данным с сайта Microsoft, численность сотрудников фирмы в мире составляет 221 тысячу, таким образом, сокращения затрагивают порядка 4,5% штата. В 2022-2023 фингоду третий квартал заканчивается в марте.

Суммарно эти меры приведут к списанию 1,2 миллиарда долларов во втором квартале 2023 финансового года, что представляет негативный эффект на разводненную прибыль в 0,12 доллара на акцию, указывается в релизе.

Информацию о сокращении штата компании в размере около 5% ранее на неделе озвучивал телеканал Sky News.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft разработала операционную систему Windows.