МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сегодня сообщил итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, что Италия — лишь одна из нескольких стран, рассматриваемых для размещения нового завода компании по производству чипов. Выбор должен быть сделан к концу года. Эксперт оценил решение Intel открыть доступ к скачиванию софта в России

На состоявшейся в декабре пресс-конференции премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что считает инвестиции Intel в Италию стратегически важными и назначит встречу с компанией для изучения путей содействия этим капиталовложениям.