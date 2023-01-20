Глава Intel рассказал о стране размещения новой фабрики чипов
Глава Intel Гелсингер: компания выберет страну для размещения фабрики чипов к концу года
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сегодня сообщил итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, что Италия — лишь одна из нескольких стран, рассматриваемых для размещения нового завода компании по производству чипов. Выбор должен быть сделан к концу года.
На состоявшейся в декабре пресс-конференции премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что считает инвестиции Intel в Италию стратегически важными и назначит встречу с компанией для изучения путей содействия этим капиталовложениям.
https://1prime.ru/itb/20230120/839535402.html
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