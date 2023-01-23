МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Илон Маск в субботу написал в Twitter, что у соцсети сейчас насчитывается около 2300 действующих сотрудников. Маск описал итоги форума в Давосе одним эмодзи

CNBC в пятницу сообщил, что число действующих сотрудников Twitter Inc с полной занятостью сократилось примерно до 1300 человек, включая менее 550 с должностью инженера.

Как указал CNBC со ссылкой на источники в компании, около 75 из 1300 сотрудников находятся в отпуске, в том числе около 40 инженеров.

"Это неверное сообщение. У Twitter насчитывается около 2300 действующих сотрудников, — написал миллиардер в ответ на сообщение со ссылкой на CNBC. — Есть еще сотни сотрудников, работающих над вопросами доверия и безопасности, а также есть несколько тысяч работников на контракте".

Маск, приобретя в октябре Twitter, быстро начал ряд преобразований в области продуктов и организации работы. Twitter ввел платную голубую галочку для верифицированных аккаунтов и также уволил около 50% сотрудников. Twitter после покупки Маском потерял 80 процентов сотрудников, узнало СМИ

В субботу Маск также написал в Twitter о том, что более дорогой вариант подписки на соцсеть будет без рекламы.

Он также заметил, что реклама "в Twitter демонстрируется слишком часто и ее слишком много" и что в ближайшие недели будут приняты меры для решения этих проблем.

Twitter на просьбу о комментариях не ответил.

Компания получает от цифровой рекламы почти 90% выручки. Маск недавно объяснил "масштабное снижение выручки" действиями правозащитных организаций, которые оказали влияние на бренды, чтобы те приостановили размещение рекламы.