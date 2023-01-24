МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. IT-специалисты представляют большой интерес для России, необходимо создавать им условия для работы в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв не запрещать возвращение таких людей в страну. На "Госуслугах" начался прием заявок на отсрочку для IT-специалистов

Ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил в интервью РБК, что не следует вводить ограничения для уехавших из России IT-специалистов, по крайней мере в течение "достаточно длительного периода времени".

"Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы все необходимые условия. И, конечно, с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге — на благо российского государства", — сказал он, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с позицией Потанина.

Песков добавил, что это "редкие ценные кадры".