Эксперт Соколов: российские IT-компании идут на рынок Индии за инвесторами и партнерами
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российские IT-компании выходят на индийский рынок, поскольку отношения с западными инвесторами сейчас осложнены, а Индия по сути является общемировым "IT-офшором", где много разных инвесторов и крупных компании из этой сферы, такое мнение высказал РИА Новости специалист по работе с большими данными Центра компетенций НТИ на базе МГТУ Григорий Соколов.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что российский IT-бизнес начал приобретать юрлица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа. Так, издание уточняло, что российский разработчик систем распознавания лиц VisionLabs, который принадлежит МТС, выкупил у структуры оператора НИС ГЛОНАСС их индийскую NIS Glonass Private Limited, которая была зарегистрирована в Мумбае в 2011 году.
"Выход на эти рынки связан с двумя основными причинами. Во-первых, денежные потоки инвесторов с запада теперь осложнены, что подталкивает искать новые рынки. Во-вторых, Индия является общемировым "IT-офшором", где традиционно обитают IT-инвесторы и крупные компании, таким образом Индия может стать неплохой площадкой для взаимодействия", — отметил Соколов.
Экспансия российских IT-компаний на рынок Индии идет еще с 2018 года. На данный момент там присутствуют производитель беспилотников "Геоскан", разработчик систем спутникового мониторинга "Скаут", а также "Квантовые коммуникации" и альянс технологических компаний ИТЭРА.
В ноябре прошлого года фонд "Сколково" сообщил, что откроет официальное представительство в Нью-Дели с целью укрепления сотрудничества между российским и индийским технологическим сообществом и упрощения вывода высокотехнологичных продуктов на локальные рынки.
https://1prime.ru/itb/20230124/839570238.html