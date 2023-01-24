МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российские IT-компании выходят на индийский рынок, поскольку отношения с западными инвесторами сейчас осложнены, а Индия по сути является общемировым "IT-офшором", где много разных инвесторов и крупных компании из этой сферы, такое мнение высказал РИА Новости специалист по работе с большими данными Центра компетенций НТИ на базе МГТУ Григорий Соколов. В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов

Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что российский IT-бизнес начал приобретать юрлица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа. Так, издание уточняло, что российский разработчик систем распознавания лиц VisionLabs, который принадлежит МТС, выкупил у структуры оператора НИС ГЛОНАСС их индийскую NIS Glonass Private Limited, которая была зарегистрирована в Мумбае в 2011 году.

"Выход на эти рынки связан с двумя основными причинами. Во-первых, денежные потоки инвесторов с запада теперь осложнены, что подталкивает искать новые рынки. Во-вторых, Индия является общемировым "IT-офшором", где традиционно обитают IT-инвесторы и крупные компании, таким образом Индия может стать неплохой площадкой для взаимодействия", — отметил Соколов.

Экспансия российских IT-компаний на рынок Индии идет еще с 2018 года. На данный момент там присутствуют производитель беспилотников "Геоскан", разработчик систем спутникового мониторинга "Скаут", а также "Квантовые коммуникации" и альянс технологических компаний ИТЭРА.

В ноябре прошлого года фонд "Сколково" сообщил, что откроет официальное представительство в Нью-Дели с целью укрепления сотрудничества между российским и индийским технологическим сообществом и упрощения вывода высокотехнологичных продуктов на локальные рынки.