МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Фрагменты старого исходного кода слил в сеть работник "Яндекса", а не хакеры, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании. В пресс-службе "Яндекса" рассказали, что никакого взлома не было и угрозы для данных пользователей нет, проводится внутреннее расследование. "Яндекс" запускает собственную лизинговую компанию

Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходного кода "Яндекса", который он использует в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что в открытом доступе оказались коды от большинства сервисов компании — от "Почты" и "Такси", до "Музыки" и "Облака".

"Это один из сотрудников, никаких хакеров", — сообщил РИА Новости источник, близкий к компании, в ответ на вопрос, кто выложил в открытый доступ фрагмент исходного кода.

В пресс-службе "Яндекса" РИА Новости заявили, что "никакого взлома "Яндекса" не было". "Служба безопасности "Яндекса" обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория (место хранения кодов для последующей работы с ними — ред.). Однако, их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах "Яндекса", — сообщили в компании.

"На данный момент компания проводит внутреннее расследование о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ. Мы не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы", — отметили в пресс-службе.