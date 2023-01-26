БРЮССЕЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Google обязался предоставлять потребителям в Евросоюзе более точные сведения при совершении покупок ради соблюдения правил ЕС, сообщает Еврокомиссия (ЕК). Восемь американских штатов подали антимонопольный иск к Google

"Google, для соблюдения правил ЕС, обязуется предоставлять потребителям более четкую и точную информацию", — говорится в релизе ЕК.

После обсуждений, начатых в 2021 году, с бельгийскими и нидерландскими властями в координации с Еврокомиссией, компания решила внести изменения в Google Store, Google Play Store, Google Hotels и Google Flights "для обеспечения соблюдений потребительских правил ЕС", уточняет ЕК.

В частности, Google взял на себя обязательство ограничить свои возможности вносить односторонние изменения, связанные с заказами, когда речь идет об их цене или их отмене, говорится в сообщении.

Что касается конкретно Google Flights и Google Hotels, то Google намерен давать потребителям четкое понимание, заключают ли они договора с ним напрямую или он просто выступает в качестве посредника. Google также обязался разъяснить цену, используемую в качестве ориентира при рекламе скидок.

Относительно Google Play Store и Google Store, будет предоставляться четкая преддоговорная информация о стоимости доставки, наличии вариантов ремонта или замены товаров.