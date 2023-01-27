МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. MTS AI, входящий в экосистему МТС, создает фонд для развития собственной метавселенной, общий объем которого составляет 100 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в компании.

"MTS AI (входит в экосистему МТС) объявляет о запуске акселерационной программы развития технологий для метавселенных. Проект поможет сформировать концепцию будущей метавселенной МТС, в которую войдут сервисы и продукты компании. Финалисты акселератора смогут внедрить свои технологии в экосистеме, а также претендовать на инвестиции от Фонда MTS AI, общий объем которого составляет 100 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевые направления акселератора — создание и оформление метамиров, реклама и маркетинг в виртуальных вселенных, иммерсивные технологии и устройства, безопасность и защита, среди фокусных тем — работа и развлечения, путешествия и туризм. Планируется, что в проекте примут участие более 200 команд и стартапов из разных регионов России, СНГ и дальнего зарубежья, включая Китай, Турцию, Бразилию, Мексику, Индию, Индонезию, Малайзию, Сингапур, Аргентину, ОАЭ.

"В развитии метавселенных ключевую роль играют технологии, которые активно используются в МТС: Edge Computing, работа с большими данными, AI, 5G. Создав собственный акселератор, мы сможем ускорить тестирование перспективных разработок в сфере метавселенных и найти самые перспективные продукты и технологии в этой области в разных точках мира. Лучшие решения станут основой метавселенной в экосистеме МТС", — отмечает первый вице-президент компании по технологиям Павел Воронин, слова которого приводятся в сообщении.

В компании отметили, что в метавселенной могут использоваться разные виртуальные сценарии — от организации концертов и туристических поездок в метавселенных до создания высокореалистичных неигровых персонажей с привязкой к характеру пользователя и многих других.

MTS AI (дочерняя структура МТС) занимается разработкой продуктов для людей и бизнеса на основе технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка. Одно из направлений ее работы – экспертная поддержка стартапов ранних стадий в области искусственного интеллекта, а также инвестиции в перспективные проекты.