МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Объем кредитов, предоставленных в рамках программы в 2022-2024 годах, оценивается на уровне порядка 240 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании "О льготной ипотеке для работников аккредитованных IT-компаний". Ипотека для IT-сотрудников стала доступна для работников от 18 до 50 лет

По его словам, IT-ипотека очень востребована среди работников отрасли: в 2022 году в рамках этой льготной программы было выдано кредитов более чем на 54 миллиарда рублей. "В этом году предельная ставка IT-ипотеки остается неизменной — до 5%, за счет банковских и региональных программ она может быть дополнительно снижена, в прошлом году средняя ставка составила 4,04%", — добавил вице-премьер.

"По итогам реализации программы (2022-2024 год) более 50 тысяч IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия и общий объем выданных кредитов составит, по нашим оценкам, порядка 240 миллиарда рублей", — отметил вице-премьер.

Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-специалистов. Так, сотрудники ряда аккредитованных IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет могли оформить льготную ипотеку с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. А в январе этого года кабмин расширил программу: в частности, кредиты по программе теперь доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет, смягчены требования по зарплате и ряд других.

Воспользоваться IT-ипотекой можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.