МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Выдача льготной ипотеки для IT-специалистов на обновленных условиях начнется в России с 7 февраля, а заявки на нее уже принимаются, сообщило Минцифры России. Чернышенко спрогнозировал объем IT-ипотеки в 2024 году

"Заявки по обновленным условиям уже принимаются. Выдача кредитов начнется 7 февраля, после вступления новых правил в силу", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кредиты по льготной ипотеке станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. До этого получить ипотеку могли лишь сотрудники в возрасте с 22 до 44 лет, работающие в IT-компаниях, являющихся получателями налоговых льгот.

Также по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, были снижены требования к минимальной зарплате, необходимой для получения ипотеки. Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 до 120 тысяч рублей для городов-миллионников и со 100 до 70 тысяч рублей — для других населенных пунктов. Исключение — Москва. Здесь требования к зарплате остались такими же — не менее 150 тысяч рублей. Ипотека для IT-сотрудников стала доступна для работников от 18 до 50 лет

В Минцифры отметили, что работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно минимум пять лет. Предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок ипотеки.

Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-специалистов. Так, была запущена льготная IT-ипотека, в рамках которой можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома.