МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Яндекс.Маркету" будет сложно закрепиться на рынке интернет-сервисов размещения объявлений (классифайдов) в России, так как другие маркетплейсы уже тесно взаимодействует со многими игроками на рынке, поделился мнением с РИА Новости руководитель рабочей группы рынка НТИ WearNet (Веарнет) Алексей Баженов. "Яндекс Маркет" запустил сервис по выкупу подержанных вещей

Ранее во вторник "Яндекс.Маркет" сообщил, что бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары теперь можно продавать на его платформе. Пока сервис доступен только для Москвы, но в дальнейшем планируется подключить и другие города.

"Яндекс.Маркету" будет сложнее закрепиться в этом сегменте как за счет освоения технологий продажи одежды, так и за счет того, что на рынке уже достаточно много маркетплейсов, которые плотно взаимодействуют с брендами и дизайнерами. Среди маркетплейсов у "Яндекс.Маркета" небольшой процент продаж, и он очень осторожно пробует новые ниши, поэтому развиваться, мне кажется, будет медленнее, но у него есть перспективы", — сказал Баженов.

Эксперт также отметил, что "Яндекс.Маркет" сейчас специализируется в первую очередь на продаже техники и электронных устройств и ассоциируется с этим сегментом. "Если сравнивать с "Авито", то "Авито" сейчас "модный" бренд, он плотно взаимодействует со стилистами, дизайнерами, уникальными вещами", — пояснил он.

"Вторичное использование одежды – это общемировой тренд, поэтому неудивительно, что "Яндекс.Маркет" разворачивается в эту сторону. Это самая стремительно развивающаяся ниша как во всем мире, так и в России. К тому же потребитель сейчас хочет простого и массового, поэтому правильно и закономерно, что "Яндекс" в рамках своих экспериментов с fashion-сегментом увидел эту нишу", — отметил Баженов.

Сейчас в России на рынке классифайдов представлены в том числе такие крупные игроки, как "Авито", "Юла" и "Яндекс.Маркет".