МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple за первый квартал 2022-2023 финансового года, завершившегося 31 декабря, снизилась на 13,4% в годовом выражении и достигла 29,998 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Российская "дочка" Apple сменила гендиректора

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,88 доллара против 2,1 доллара годом ранее. Показатель оказался ниже прогнозов в 1,94 доллара за акцию. Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 5,5%, до 117,154 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 121,88 миллиарда.

За первый квартал продажи iPhone сократились на 8,1% и составили 65,775 миллиарда долларов. Выручка от продаж Mac упала в годовом выражении на 29%, до 7,735 миллиарда долларов. А продажи iPad за отчетный период выросли почти на 30%, до 9,396 миллиарда долларов.

Акции Apple после закрытия основных торгов дешевеют на 3,3%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.