МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая пакистанская компания в сфере информационных технологий Systems открыла региональную штаб-квартиру в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, чтобы оказывать помощь цифровым банкам и компаниям в цифровизации, сообщил телеканал "Аль-Арабия". Саудовская Аравия увеличила число российских поставщиков краба

Как отметил телеканал, компания "открыла свой региональный офис в Эр-Рияде и получила много запросов от крупных корпоративных клиентов в телекоммуникационном, банковском и государственном секторах для программных решений и улучшения различных бизнес-операций".

"Компания обладает уникальными возможностями, чтобы помочь цифровым банкам, финтех-компаниям и поставщикам платежных услуг добиться успеха в цифровых потребностях. В течение последних лет мы пристально следили за ключевыми экономическими показателями, программой правительства и потенциалом роста королевства и были очень воодушевлены. Это очень интересное время для бизнеса в Саудовской Аравии", — сказал телеканалу генеральный директор Systems Arabia Рао Хамид.

Ранее исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер объявил о создании отдельной компании — Aramco Digital, которая будет заниматься цифровизацией нефтегазовой сферы. В начале года власти королевства объявили, что не будут иметь дела с иностранными компаниями, если они не открыли отдельные представительства в Саудовской Аравии, а министр энергетики Абдель Азиз бен Салман призвал на этой неделе иностранный бизнес переводить в королевство их головные офисы.