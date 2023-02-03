МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" 1 марта откроет офис в турецком Стамбуле, он будет ориентирован на команды, которым необходимо присутствовать в стране для развития сервисов на местном рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Раскрыта тайна новой функции WhatsApp

Ранее в пятницу в СМИ появилась информация о том, что "Яндекс" с 1 марта запускает хаб в Турции, который будет расположен в Стамбуле.

"Мы давно развиваем бизнес в Турции. Например, местным пользователям уже доступны картографические и логистические сервисы. Этот офис будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке", — рассказали в компании, отвечая на вопрос, действительно ли "Яндекс" собирается с 1 марта запустить офис в Стамбуле.

Офисы "Яндекса" расположены по всему миру: 24 офиса на территории России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, в Казахстане (Алмата, Астана), Армении (Ереван), Белоруссии (Минск), Израиль (Тель-Авив), Нидерландах (Амстердам), Узбекистане (Ташкент), Сербии (Белград).

Акционерная структура Yandex N.V. (головная компания "Яндекса") построена следующим образом: семейный траст Аркадия Воложа владеет 8,5% капитала, или 45,1% голосов, другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2%, или 6,6% голосов. Владельцы до IPO владеют 0,7% капитала, или 2% голосов всей группы. Акции в свободном обращении составляют 87,6% капитала, или 46,3% голосов.