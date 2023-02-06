МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Графических процессоров от американского производителя Nvidia, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не хватает, поэтому "Яндекс" может заменить их в своих проектах отечественными или китайскими аналогами, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. "Яндекс" планирует внедрить в свои сервисы новую нейросеть

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники в IT-компаниях написала, что нехватка графических процессоров (GPU) от Nvidia, которая объявила о приостановке поставок в Россию почти сразу после начала спецоперации на Украине, может затормозить проекты "Яндекса" по развитию беспилотников и технологий искусственного интеллекта (ИИ). По данным издания, этот вопрос обсуждался в середине января на совещании с участием представителей Минцифры, правительства и других заинтересованных структур.

"Прекращение поставок данных ускорителей (GPU — ред.) несомненно затрудняет расширение и поддержание в рабочем состоянии текущих кластеров. Для поддержания текущих кластеров компании будут вынуждены использовать "параллельно импортированные" процессоры, в то время как для расширения проще будет смещаться в сторону китайских производителей", — считает руководитель направления IT и разработки Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Александр Бирюков.

Основатель и гендиректор Droneshub (компания-участник НТИ) Максим Томских придерживается схожего мнения. По его словам, "ситуация с нехваткой Nvidia стала заметна в прошлом году, по этой причине в России закрылось сразу несколько проектов, работавших в направлении автономных беспилотных систем". Эксперт оценил шансы "Яндекс.Маркета" в сегменте интернет-объявлений

"В целом, отсутствие Nvidia ощутимо, но не критично. Крупнейшие разработчики беспилотников и искусственного интеллекта как-то перестроятся и продолжат работать, перейдут на альтернативные импортные варианты или тоже начнут разрабатывать полностью свое", — добавил Томских.

В свою очередь, аналитик MForum Analytics Алексей Бойко заявил, что "Яндекс" мог бы заменить графические процессоры от Nvidia моделями Biren BR100 производства китайской Biren Technologies. "Ввоз процессоров Nvidia в Россию продолжается в рамках "параллельного импорта", но этот канал не может дать необходимого объема. Кроме того, сложно работать без техподдержки, доступа к обновлениям и гарантий. Есть и риски удаленного отключения устройств", — добавил он.