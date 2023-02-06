МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В работе нескольких сервисов "Яндекса" наблюдаются сбои, специалисты компании занимаются устранением возникших проблем, сообщили РИА Новости в компании. Эксперты рассказали, чем "Яндекс" может заменить процессоры Nvidia

"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", — сказали в "Яндексе".

Корреспонденты РИА Новости отметили, что неполадки в работе наблюдаются в поисковике компании, "Дзене", "Яндекс Музыке", а также "Кинопоиске".