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https://1prime.ru/itb/20230206/839707626.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе некоторых сервисов "Яндекса"
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. В работе нескольких сервисов "Яндекса" наблюдаются сбои, специалисты компании занимаются устранением возникших проблем, сообщили РИА Новости в компании. "У ряда пользователей... ПРАЙМ, 06.02.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В работе нескольких сервисов "Яндекса" наблюдаются сбои, специалисты компании занимаются устранением возникших проблем, сообщили РИА Новости в компании.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", — сказали в "Яндексе".
Корреспонденты РИА Новости отметили, что неполадки в работе наблюдаются в поисковике компании, "Дзене", "Яндекс Музыке", а также "Кинопоиске".