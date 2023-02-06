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В "Яндексе" сообщили, что после сбоя сервисы работают в штатном режиме
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После кратковременного сбоя все сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. "У ряда пользователей возникали кратковременные трудности... ПРАЙМ, 06.02.2023
ит-бизнес, технологии, новости, яндекс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. После кратковременного сбоя все сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба компании.
"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", — заявили в компании.
Ранее в понедельник наблюдались сбои в работе поисковика компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске". Тогда в компании сообщили, что специалисты компании работают над устранением сложностей.