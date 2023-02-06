МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. После кратковременного сбоя все сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Эксперты рассказали, чем "Яндекс" может заменить процессоры Nvidia

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", — заявили в компании.

Ранее в понедельник наблюдались сбои в работе поисковика компании, "Дзене", "Яндекс Музыке" и "Кинопоиске". Тогда в компании сообщили, что специалисты компании работают над устранением сложностей.