МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сенаторы, представляющие две политические партии США, председатель комитета по разведке сената США демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио, выразили главе Meta* Марку Цукербергу обеспокоенность риском получения доступа российскими и китайскими разработчиками к пользовательским данным. Об этом говорится в их письме, опубликованном на сайте Уорнера. В Китае раскрыли "спусковой крючок" США, направленный против России

Сенаторы сослались на документы, связанные с судебным разбирательством, в которых сказано, что в 2018 году подразделение Facebook* знало, что "сотни тысяч разработчиков" стран, охарактеризованных компанией как "сопряженные с высоким уровнем риска", включая Китай и Россию, "имели доступ к пользовательским данным, которые могли быть использованы для содействия шпионажу".

В письме отмечается, что работники сената США неоднократно встречались с представителями Facebook* для обсуждения вопросов доступа к указанным данным и мер контроля, принимаемых компанией для защиты данных пользователей в будущем.

"Учитывая эти обсуждения, мы были поражены, узнав, что недавно… Facebook* пришел к выводу, что гораздо более широкий круг иностранных разработчиков, в дополнение к базирующимся в КНР, производители устройств также имели доступ к данным", — пояснили авторы письма. СМИ: США изучают возможность введения пошлины на алюминий из России

Согласно внутреннему документу, на которые ссылаются Уорнер и Рубио, доступ к пользовательской информации имели около 90 тысяч китайских разработчиков и 42 тысячи российских, а также несколько тысяч разработчиков из других стран "повышенного риска", включая Иран и КНДР.

"Как председатель и заместитель председателя спецкомитета сената по разведке, мы серьезно обеспокоены тем, в какой степени этот доступ мог способствовать деятельности иностранных разведывательных служб, начиная от злонамеренного иностранного влияния и заканчивая контрразведывательной деятельностью", — сказано в письме.

Сенаторы адресовали Цукербергу несколько вопросов, в том числе о том, смогла ли компания идентифицировать разработчиков и определить информацию, которую разработчики в Китае и России могли собрать.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская