МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Бывший глава фудтех-направления "Яндекса" Дмитрий Масюк назначен на должность руководителя бизнес-группы "Поиск и рекламные технологии", также на должность главы "Яндекс Лавки" назначен бывший руководитель международного бизнеса сервиса Вадим Петров, говорится в сообщении компании. Эксперты рассказали, чем "Яндекс" может заменить процессоры Nvidia

"Яндекс" объявляет о назначении Дмитрия Масюка на пост директора бизнес-группы "Поиска и рекламных технологий", куда также входят геосервисы, Алиса и умные устройства. Дмитрий Масюк последние годы возглавлял фудтех-направление Яндекса, включая Еду и Лавку. Под его руководством качество этих сервисов существенно улучшилось, они одними из первых в мире смогли стать прибыльными", — говорится в сообщении.

"Новым главой "Яндекс Лавки" станет Вадим Петров, ранее руководивший операциями и международным бизнесом компании", — добавили в компании.

По сообщению компании, Петр Попов, возглавлявший бизнес-группу "Поиск и рекламные технологии" с марта 2022 года, вернется на роль технического директора компании.