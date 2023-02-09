МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американская компания Intel на фоне кризиса и мер по борьбе с инфляцией запросила у правительства Германии дополнительно к уже одобренным 6,8 миллиарда евро еще около 3 миллиардов евро субсидий для реализации проекта по постройке фабрики чипов в стране, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. Intel и ParkerVision урегулировали спор по поводу патентов

В марте сообщалось, что компания Intel построит новую фабрику по производству чипов в Магдебурге. Однако в декабре компания отложила начало строительства, намеченного на первое полугодие 2023 года, поскольку посчитала недостаточным изначально согласованный бюджет ввиду инфляции и роста цен на энергоносители и строительные материалы.

"Американский концерн считает необходимым выплату федеральных субсидии в размере почти 10 миллиардов евро для строительства… в Магдебурге", — пишет Handelsblatt. Тем самым компания дополнительно к уже одобренным 6,8 запросила свыше 3 миллиардов евро субсидий. Встреча с представителями правительства прошла несколько недель назад, а обсуждение нового запроса произойдёт вероятнее всего в эту пятницу, сообщает издание.

Однако, по данным инсайдеров, настоящая причина проволочек связана в первую очередь не с реалиями кризиса, а с тем, что компания намеревается реализовать на фабрике иной, более современный способ производства чипов на станках из Нидерландов.

В сентябре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в рамках национальной стратегии безопасности в Европе и, в частности, в Германии будет создана индустрия полупроводников. Эта стратегия должна позволить избавиться от зависимости на экспортном и импортном рынке.