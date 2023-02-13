МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В число самых востребованных специалистов в сфере IT входят специалисты по разработке на Java, рассказал в беседе с RT программный директор направления "Программирование" Сергей Попов в Skillbox. В Госдуме поддержали новую редакцию закона "О занятости"

"Они решают большинство задач бизнеса для взаимодействия с конечным пользователем: поддержка корпоративного софта, создание приложений, в том числе банковских, обслуживание касс. Такие специалисты нужны в большом количестве самых разных проектов не только IT-сектора, но и других сфер", — объяснил он.

Также, как отметил эксперт, востребованы разработчики на C++ и С#.

"Один из основных функционалов этих языков — написание сложного софта для производств. Помимо этого, специалисты занимаются поддержкой поисковиков, игр, графических движков, приложений, программированием устройств интернета вещей", — отметил собеседник.

Еще одна категория востребованных специалистов — разработчики на Python. "Программисты могут использовать язык для написания веб-приложений, нейросетей и автоматизации процессов. Кроме того, Python может быть полезен в создании игр и ботов в социальных сетях", — сказал Попов.

Помимо этого, по его словам,, популярны такие специалисты, как Data Scientist.

"Это собирательный термин для всех специалистов, которые работают с данными. Так, аналитики и data-инженеры занимаются сбором, обработкой и анализом данных, проверкой гипотез и построением прогнозных моделей. Их инструментарий помогает бизнесу принимать эффективные решения и разрабатывать стратегии", — отметил эксперт.

По словам Попова, одной из самых ярких тенденций в сегменте IT в текущей экономической ситуации является импортозамещение. "Айтишники станут больше заниматься разработкой отечественных программ, созданием приложений и автоматизацией процессов в бизнесе. На 2023 год можно сделать осторожные прогнозы по изменениям зарплатных ожиданий программистов", — сказал эксперт.

Бизнес, который столкнётся с необходимостью оптимизации расходов, в найме будет, как и раньше, "отдавать предпочтение мидлам, но может начать смотреть в сторону джунов", — отметил он.

"Тренду может также способствовать трудоустройство в зарубежные компании ранее переехавших из страны высококвалифицированных разработчиков. Это может привести к росту конкуренции среди специалистов среднего звена, а соответственно, увеличению зарплатной вилки для них", — рассказал Попов.