МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил вслед за двумя нижестоящими инстанциями законность как решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о злоупотреблении Apple доминирующим положением на рынке мобильных приложений, а также наложение на нее штрафа в размере 12 миллионов долларов. Apple исполнила предписание ФАС по делу с "Лабораторией Касперского"

В картотеке арбитражных дел сказано, что окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу компании на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Руководствуясь результатами рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" ФАС пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам — препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store. В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

Специалисты ФАС установили, что Apple, занимая 100% рынка мобильных приложений в iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функций приложений сторонних разработчиков была утрачена. Эксперт назвал важное преимущество новых смартфонов Samsung перед Apple

ФАС выдала Apple в августе 2020 года предписание, которым обязала ее удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, исключить преимущественные условия для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций. Кроме того, впоследствии ФАС наложила на Apple оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

В своем заявлении Apple оспаривала решение и предписание ФАС от 28 августа 2020 года и постановление о наложении штрафа от 27 апреля 2021 года. В первой инстанции компания неоднократно заявляла о возможности мирного урегулирования, но в итоге стороны так и не договорились. Суд вынес решение в пользу ФАС, апелляция это решение в октябре утвердила. Между тем 7 февраля ФАС сообщила, что Apple в том же октябре исполнила предписание 2020 года и, в частности, исключила из лицензионного соглашения пункт о недопуске приложений разработчиков из РФ.