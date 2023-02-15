МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. DDoS-атаки со стороны хакеров в последнее время чаще всего направлены на российские государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний, они стараются нарушить работу сервиса с минимальными затратами без взлома, рассказал РИА Новости эксперт SafeNet НТИ Владимир Макаров. СМИ отметили серьезный рост кибератак с программами — вымогателями за год

"Самая частая цель хакеров – нарушить функционирование сервиса с минимальными затратами без взлома…. Чаще всего хакеры атакуют государственные инфраструктуры и сайты крупных компаний. Прекращение работы таких систем и порталов госуслуг, ГИБДД, веб-сайтов и сервисов крупных интернет-компаний и банков, пусть даже и временное, может создать неудобство и посеять в обществе панику", – сказал Макаров.

Эксперт уточнил, что DDoS-атака представляет собой атаку на интернет-ресурс или приложение, которая выводит их из строя, блокируя пользовательский доступ. Так, злоумышленники направляют на веб-сайт поток обращений от фейковых пользователей с запросами, которые перегружают сервис. Тем самым нормальные запросы не попадают на обработку, а система перестает работать.

В основном DDoS-атаки производятся с помощью ботнет — сети зараженных устройств, которые по команде от сервера управления начинают слать запросы к атакуемому сервису. Сами владельцы этих гаджетов часто даже не знают, что их устройство шлет такие запросы. Проблем с производительностью это не вызывает и пользователи продолжают использовать устройство как и ранее, отмечает Макаров.

Второй вариант создания DDoS-атак — это массовое склонение интернет-пользователей к целенаправленным атакам под видом какой-либо "благой цели". "Людей путем манипуляций и социальной инженерии заставляют запустить софт для DDoS-атаки и сознательно стать частью атакующих под прикрытием мотива "борьбы с системой" или любого другого повода", — пояснил эксперт.