Маск "назначил" на пост гендиректора Twitter своего пса
Бизнесмен Илон Маск "назначил" на пост гендиректора компании Twitter своего пса Флоки
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, недавно вступивший во владение сервисом микроблогов Twitter, "назначил" пса на пост гендиректора компании. Он разместил в своем аккаунте ряд снимков, на которых собака породы саба-ину запечатлена в кресле за столом.
Маск сопроводил фото несколькими пояснениями: "Новый генеральный директор Twitter великолепен", "Намного лучше, чем тот другой парень!", "Он отлично разбирается в цифрах!"
Перед псом на столе разложены бумаги с логотипом Twitter, на некоторых из них отпечаток в виде следа от лапы. На одной из фотографий собака "одета" в черную майку с надписью CEO (генеральный директор), еще на одном снимке пес сидит при галстуке, на морде у него — очки.
На одном из "документов" напротив "имени" указано Floki (Флоки). Ранее Маск сообщил, что в сентябре 2021 года завел щенка по кличке Флоки.
В конце декабря Маск заявлял, что уйдет с поста гендиректора после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности.
https://1prime.ru/itb/20230215/839805633.html
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