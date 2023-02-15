МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, недавно вступивший во владение сервисом микроблогов Twitter, "назначил" пса на пост гендиректора компании. Он разместил в своем аккаунте ряд снимков, на которых собака породы саба-ину запечатлена в кресле за столом. Илон Маск поручил приостановить разработку новых функций Twitter

Маск сопроводил фото несколькими пояснениями: "Новый генеральный директор Twitter великолепен", "Намного лучше, чем тот другой парень!", "Он отлично разбирается в цифрах!"

Перед псом на столе разложены бумаги с логотипом Twitter, на некоторых из них отпечаток в виде следа от лапы. На одной из фотографий собака "одета" в черную майку с надписью CEO (генеральный директор), еще на одном снимке пес сидит при галстуке, на морде у него — очки.

На одном из "документов" напротив "имени" указано Floki (Флоки). Ранее Маск сообщил, что в сентябре 2021 года завел щенка по кличке Флоки.

В конце декабря Маск заявлял, что уйдет с поста гендиректора после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности.