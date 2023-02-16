ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. Гендиректор китайской социальной сети TikTok Чжоу Шоуцзы заявил, что компания не должна предоставлять данные пользователей США правительству КНР, если бы оно об этом попросило, потому что эти данные "подпадают под действие законодательства США". В Сенате США представили законопроект о запрете TikTok в стране

"Даже если бы они (правительство — ред.) запрашивали, мы считаем, что мы не должны предоставлять им (данные — ред.), потому что данные пользователей США подпадают под действие законодательства США", — заявил Чжоу в интервью американской газете Washington Post.

Он заявил, что китайское правительство никогда не запрашивало данные американских пользователей.

По его словам, в США более 100 миллионов пользователей TikTok, и будет "очень обидно", если пользователи по всему миру "больше не смогут их услышать".

В конце января газета Wall Street Journal сообщила, что Чжоу Шоуцзы согласился выступить перед комитетом палаты представителей США в марте. Отмечалось, что Чжоу добровольно согласился принять участие в слушаниях, он будет единственным спикером на них. Позднее комитет подтвердил мартовское слушание с участием Чжоу, который, согласно заявлению, расскажет о "практиках TikTok в отношении конфиденциальности пользователей и безопасности данных потребителей, влиянии платформы на детей и ее отношениях с Коммунистической партией Китая".

В 2020 году администрация президента США Дональда Трампа предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat с целью защиты личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того, как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании возобновились. Ранее ​​в декабре губернатор Техаса запретил чиновникам штата использовать социальную сеть TikTok. Аналогичные меры также ввиду опасений об информационной безопасности предприняты в ряде других штатов США, в том числе Алабама, Северная и Южная Дакота и другие запретили чиновникам использовать TikTok на государственных устройствах. Представители социальной сети называли запрет TikTok в американских штатах необоснованным и политически мотивированным.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.