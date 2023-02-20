МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выходит на рынок защиты контейнерной IT-инфраструктуры, компания приобрела 49% Ximi Pro, разработчика защиты для контейнерных приложений, сделка позволит вывести на рынок новый продукт, старт продаж которого запланирован на третий квартал 2023 года, сообщили РИА Новости в компании. Kaspersky сообщил о резком росте объема фишинга с ресурсами Google

Контейнер — это изолированная среда для приложения, в которой содержится все необходимое для его работы, например, программные библиотеки, файлы и метаданные. Глобальный рынок контейнерного ПО быстро растёт. Согласно прогнозам Gartner, к 2024 году он вырастет до 944 миллионов долларов. Это связано с тем, что такая форма виртуализации помогает оптимизировать корпоративные IT-инфраструктуры и процессы разработки. Однако при проведении целевых атак контейнерная инфраструктура часто выступает начальным вектором из-за ошибок в конфигурации и наличия уязвимостей в ключевых компонентах.

"Лаборатория Касперского" приобрела долю в 49% в Ximi Pro, дочернем предприятии Ximi Lab. Эта компания разрабатывает решение Tron для обеспечения всесторонней безопасности контейнерных приложений. Сделка позволит "Лаборатории Касперского" предложить рынку продукт для защиты контейнерных инфраструктур и расширить своё XDR-решение возможностью детектировать угрозы и реагировать на них в таких средах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотирование нового продукта начнется со второго квартала 2023 года, а старт коммерческих продаж запланирован на третий квартал этого же года. Новый продукт позволит следить за тем, что происходит в контейнерной инфраструктуре, обнаруживать подозрительное поведение и защищать ее от злоумышленников, которые используют ошибки в конфигурации, уязвимые или содержащие вредоносный код компоненты для проведения атак.

"Одна из ключевых целей нашей стратегии — построить экосистему, которая будет закрывать все сценарии безопасности для всех цифровых активов наших корпоративных заказчиков. Мы видим растущий спрос на контейнерную безопасность, поскольку все больше компаний используют такую инфраструктуру", — отметил директор по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" Андрей Ефремов, слова которого приводятся в сообщении.