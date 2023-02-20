МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Возможная блокировка аккаунтов пользователей мессенджера Slack, которые зарегистрированы на email-адреса в доменной зоне.ru, коснется не только россиян, но и жителей других регионов мира, пользующихся российскими почтовыми сервисами, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Были аккаунты, исторически зарегистрированные в зоне.ru, потому что "Яндекс" и Mail — одни из крупнейших международных почтовых сервисов. Бывшие выходцы из Советского союза и в целом русскоязычное население, живущее за границей, пользовались почтой, находящейся на Mail или на "Яндекс", — пояснил он.

"Почему-то Slack подумали, что если зона.ru, то человек обязательно живет в России, что, конечно же, не так. И наказывать пользователей всего мира из-за того, что они пользуются почтой, находящейся в зоне.ru — как минимум странно", — добавил эксперт.

По его словам, блокировка по домену может произойти потому, что у Slack нет возможности определить по геопозиционированию, кто из пользователей находится в России, а кто нет.

В марте 2022 года корпоративный мессенджер Slack начал отключать часть своих клиентов в России в связи с международными санкциями. В феврале текущего года в СМИ появилась информация, что Slack разослал российским пользователям уведомления о блокировке с 21 марта аккаунтов, зарегистрированных на email-адреса в зоне.ru.