МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российская группа компаний Softline, поставщик комплексных технологических решений и услуг в сфере информационных технологий, сформировала совет директоров, председателем которого стала бывший генеральный директор подразделения Google на развивающихся рынках региона ЕМЕA Юлия Соловьева, сообщается в пресс-релизе компании. "Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с Google

"Группа компаний Softline сформировала совет директоров. В него вошли четыре независимых директора и пять представителей руководства компании", — говорится в сообщении.

В качестве независимых директоров в состав совета вошли: директор по операционной деятельности Российского фонда прямых инвестиций и член совета директоров девелопера "Эталон" Виталий Пыльцов; бывший генеральный директор Dell EMC в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков; председатель совет директоров "МТС Банка" Всеволод Розанов.

Из топ-менеджмента компании в совет директоров вошли: генеральный директор российского подразделения Softline Владимир Лавров; финансовый директор Артём Тараканов; вице-президенты Елена Волотовская и Тагир Яппаров, директор юридического управления Владимир Разуваев.

Одной из приоритетных задач совета директоров станет формирование долгосрочной стратегии Softline с упором на ключевые точки роста бизнеса, отмечается в сообщении.

Кроме того, вместе с созданием совета директоров было принято решение об изменении фирменного наименования материнской компании АО "СофтЛайн Трейд" на АО "Софтлайн" в рамках процесса выстраивания российской холдинговой структуры ГК Softline. Также было определено количество объявленных обыкновенных акций АО "Софтлайн" в размере 200 001 000 штук.