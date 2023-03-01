МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Отечественный магазин приложений RuStore с 1 марта стал обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства, следует из ноябрьского сообщения пресс-службы кабмина. RuStore запустил оплату через Сбер ID и SberPay

В августе правительство России утвердило перечень программного обеспечения (ПО) из РФ и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательного к предустановке на отдельные виды техники с 1 января 2023 года. Позднее — в ноябре — к списку был добавлен RuStore.

В сообщении пресс-службы кабмина говорилось, что отечественный единый магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений. Решение вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Кабмин отмечал, что предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List, которая ранее входила в этот перечень. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List.

Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.