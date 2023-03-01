МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Передача платежной информации и персональных данных через иностранные мессенджеры, в том числе через Telegram, с 1 марта ограничена для ряда организаций в России. РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Так, через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.

Также запрещается подключение к иностранным мессенджерам иных информационных систем, обеспечивающее возможность перевода денежных средств граждан РФ.

В конце февраля сообщалось, что Ассоциация банков России намерена обратиться в Роскомнадзор с просьбой не запрещать кредитным организациям оказывать свои услуги через Telegram. Кроме того, в феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через этот мессенджер, но кредитные организации должны учитывать, что мошенники часто используют его как средство коммуникации, и предусмотреть защитные механизмы.

Как следует из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, мессенджер Telegram включен в него 22 ноября 2021 года. В перечне в качестве иностранного ресурса в том числе находятся социальные сети Twitter, TikTok, Likee, Discord, сервис видеоконференций Zoom, мессенджер Viber, аудиостриминговый сервис Spotify, стриминговый сервис Twitch и видеохостинг YouTube.