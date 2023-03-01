МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ряд Telegram-каналов, информирующих о льготах, выплатах, субсидиях и государственных мерах соцподдержки, могут с помощью ботов собирать персональные данные россиян, формировать их в базы, а затем продавать мошенникам, заявила РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Россиян предупредили о мошенниках с "хитрыми" номерами

С конца 2022 года в поле зрения экспертов "Мошеловки" попали несколько новорожденных Telegram-каналов социальной и финансово-экономической тематики, стремительно набирающих живую аудиторию, рассказала эксперт.

"Больше всего опасений у нас вызывает то, что, несмотря на потенциально полезное содержание этих Telegram-каналов (отбросим скепсис по поводу фейков в рекламных интеграциях, возможно, это такой маркетинговый ход), все они закрытые, и стать их подписчиком, читать их контент, можно только после одобрения администраторов. А вместе с каналом добавляется еще и бот, который, якобы, будет присылать уведомления и алгоритмы для получения благ от государства", — рассказала эксперт.

Дело в том, что такими методами пользуются преимущественно спамеры и злоумышленники, которые собирают данные о пользователях, пояснила Лазарева. При активации бота пользователю, чтобы якобы получить выплаты или льготы, предлагается ответить на ряд вопросов. Это делается под предлогом того, чтобы нейросеть определила решение для каждой отдельной ситуации.

"Так владельцы бота получают доступ к персональным данным и значимой информации, которая затем формируется в базы и может быть продана или использована против гражданина в целях мошенничества. Это очень продуманный с точки зрения психологии ход", — отметила эксперт.

Лазарева также обратила внимание на содержание рекламы этих ресурсов, которые размещаются в других каналах для привлечения аудитории — они не проходят простую проверку фактов. "Например, в одной из таких публикаций упоминается единовременная разовая выплата для граждан, которые родились в период с 1950 по 1991 год. Но на самом деле такой меры поддержки в России не существует", — рассказала эксперт.

В другом рекламном посте заявлено, что по указу президента запущена система уведомлений населения о денежных выплатах. "И, действительно, в России существует база данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения, которая, взаимодействуя с порталом "Госуслуг", позволяет уведомлять граждан о положенных им выплатах. Однако появился этот инструмент еще в 2020 году, и он доступен всем пользователям портала "Госуслуг" с подтвержденным аккаунтом", — пояснила Лазарева.