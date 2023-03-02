МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Затраты на госзакупки программного обеспечения (ПО) в 2022 году выросли на 15% по сравнению с прошлым годом — до 58,3 миллиарда рублей, следует из исследования аналитиков сервиса "Контур.Торги", результаты которого есть у РИА Новости. Титов призвал уравнять ответственность бизнеса и чиновников по госзакупкам

"Количество закупок программного обеспечения (ПО) по 44-ФЗ (госзакупки) в 2022 году увеличилось на 7,8% по сравнению с 2021 годом. Сумма торгов на поставку ПО за 2022 год выросла на 15% по сравнению с 2021 годом — с 50,6 миллиарда рублей до 58,3 миллиарда рублей", — говорится в исследовании.

Количество тендеров на программное обеспечение (поставка, обслуживание и поддержка сервисов и программ) за 2022 увеличилось по сравнению с предыдущим годом — до 29 674 с 27 526. При этом на 21% увеличилось количество несостоявшихся закупок — до 1 498 с 1 237 (на них не заявились поставщики или всех участников не допустили до торгов).

"Увеличение суммы и количества закупок ПО в 2022 году говорит о росте значимости этой отрасли для государства. При этом увеличение доли несостоявшихся процедур показывает, что импортозамещение веб-сервисов и программ протекает непросто: заказчикам сложнее найти поставщиков высокотехнологичных продуктов, так как на создание отечественных сервисов с нуля нужно больше времени", — прокомментировал эксперт "Контур.Торгов" Василий Данильчик.

Он отметил, что госучреждения и частные компании активно внедряют некоторые российские разработки, например, сервис для видеоконференций — Контур.Толк, аналог зарубежного Zoom. Сумма завершенных торгов на его покупку уже превысила 8,5 миллиона рублей.