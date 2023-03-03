МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российская ассоциация разработчиков ПО "Руссофт" совместно с представителями двух других отечественных ассоциаций в конце марта посетит Индию для налаживания стратегического партнерства и создания совместных предприятий (СП) с индийскими компаниями, рассказал журналистам президент ассоциации Валентин Макаров. Мишустин рассказал о российских аналогах иностранного софта

"Миссия пройдет с 27 по 30 марта. Мы будем налаживать стратегическое партнерство с индийскими компаниями, чтобы создавать продукты и услуги, нужные Индии, а потом с ними выходить дальше на глобальный рынок. Поэтому в Индию едем создавать партнерство, СП, которые бы использовали российские технологии", — сказал он.

В пресс-службе "Руссофта" отметили, что помимо самой ассоциации в Индию также отправятся представители Ассоциации разработчиков и производителей электроники и Ассоциации экспорта технологического суверенитета, с которыми они совместно готовят программу бизнес-миссии.

По словам Макарова, компании намерены объединить ресурсы для создания "эпицентра развития новых технологий". "Все признали, что российские программисты — сильнейшие профессионалы. И если мы объединим наших архитекторов и постановщиков задач, людей, которые работали все эти годы на американские и немецкие компании, плюс их (индийских — ред.) кодировщиков, добавим массовую поддержку государства и бизнеса, то мы получим серьезный эпицентр развития новых технологий в области IT", — полагает Макаров.

Он отметил, что ассоциация ранее уже совершала такие же бизнес-миссии в Малайзию и Индонезию, однако в связи с событиями на Украине планы по партнерству "немножко подвешены". "Нас точно ждут Латинская Америка, ЕАЭС, Узбекистан. Компании постоянно регулярно выезжают туда, там идет очень плотная работа, в Африку надо идти", — уверен Макаров.