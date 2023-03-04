МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на отчеты властей, адресованные законодателям. Минторг США внес в черный список 37 компаний, в том числе из России и КНР

"Министерство финансов и министерство торговли заявили, что рассматривают новую систему регулирования инвестиций США в зарубежные передовые технологии, которые могут представлять угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что Белый дом, возможно, запретит некоторые из вложений.

Согласно источникам, как ожидается, новая программа затронет инвестиции в передовые полупроводники, квантовые компьютеры и некоторые формы искусственного интеллекта. В отчетах не указывается, на какие страны распространятся новые правила, но источники полагают, что они, скорее всего, будут применяться преимущественно в отношении американских вложений в Китае.