МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики: сейчас она переживает трудности, но способна справиться с вызовами, такие ответы нейросеть сгенерировала на вопросы РИА Новости. СМИ: Китай запретил местному бизнесу предлагать клиентам доступ к ChatGPT

"Россия является крупной экономикой, и ее государственный бюджет имеет значительный запас ресурсов. Также Россия располагает значительными запасами природных ресурсов, включая нефть, газ и другие полезные ископаемые. Это помогает России сохранять экономическую стабильность и сдерживать влияние внешних факторов на свою экономику", — ответил чат-бот на вопрос о будущем экономики РФ.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

Искусственный интеллект признал, что не может точно предсказать будущее, но способен обобщить именующуюся в открытом доступе информацию и мнения экспертов. При этом он указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.

"Сейчас Россия сталкивается с рядом экономических вызовов, таких как высокая инфляция, падение цен на нефть и газ, санкции со стороны других стран и долгий период низкого экономического роста", – отмечается в ответе. Чат-бот напомнил, что в 2021 году России удалось достичь экономического роста, сопоставимого с уровнем до пандемии COVID-19, он объяснил это ростом нефтяных цен, потребительского спроса, а также мерами поддержки со стороны правительства.

"Однако экономические проблемы России не исчезли. Высокий уровень инфляции может сдерживать рост экономики, и падение цен на нефть и газ может оказать негативное влияние на экономику в целом", — говорит чат-бот. Нейросеть приводит мнения экспертов, согласно которым России необходимы структурные реформы: сокращение государственных расходов, развитие частного сектора и улучшение бизнес-климата.

"Однако такие изменения могут занять много времени и потребуют серьезных усилий со стороны правительства и бизнес-сообщества", – предупреждает искусственный интеллект.

Чат-бот также указал на санкции как один из главных рисков для экономики РФ. При этом он признал, что среди международных экспертов существуют диаметрально противоположные мнения на этот счет.

"Некоторые считают, что санкции могут привести к усилению национализма и агрессивности России, а также нанести ущерб экономике западных стран. Другие же утверждают, что санкции являются эффективным способом давления на Россию и защиты интересов западных стран", — говорится в ответе нейросети.