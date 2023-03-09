МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ к сервису "Яндекс Go", сообщили РИА Новости в компании. Петербургские суды отказывают истцам в компенсации от "Яндекс.Еды"

"Наши специалисты восстановили доступ к "Яндекс Go" – сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг пользователи жаловались на сбои в работе сервисов заказа такси "Яндекс Такси" и Uber, а также сервисов доставки еды "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда".

В компании также отметили, что восстановлена работа Uber.