"Яндекс" восстановил доступ к сервисам доставки еды и такси
"Яндекс": сервисы доставки еды и такси вновь стали доступны для пользователей
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ к сервису "Яндекс Go", сообщили РИА Новости в компании.
"Наши специалисты восстановили доступ к "Яндекс Go" – сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса", — говорится в сообщении.
Ранее в четверг пользователи жаловались на сбои в работе сервисов заказа такси "Яндекс Такси" и Uber, а также сервисов доставки еды "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда".
В компании также отметили, что восстановлена работа Uber.
https://1prime.ru/itb/20230309/840019060.html
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