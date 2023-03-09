МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Apple Inc реорганизует руководство своего международного бизнеса, чтобы уделить большее внимание рынку Индии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на информированные источники. Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

В результате этих мер Индия станет для Apple самостоятельным регионом продаж, говорится в сообщении.

В ходе недавней конференции по финрезультатам производитель iPhone заявил, что получил в Индии рекордную квартальную выручку, увеличив ее на двузначный процент по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, Apple назначит главу своего индийского подразделения Ашиша Чоудхари на должность, которую ранее занимал недавно ушедший в отставку Хьюз Ассеман, отвечавший за операции в Индии, на Ближнем Востоке, в Средиземноморье, Восточной Европе и Африке, сообщает агентство.

При этом Чоудхари будет подчиняться непосредственно директору по продажам продуктов Apple Майклу Фенджеру, говорится в сообщении.

Apple пока не ответила на просьбу Reuters прокомментировать данное сообщение.