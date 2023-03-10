МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск билетного оператора "Кассир.ру", требовавшего взыскать с "Яндекса" около 328 миллионов рублей убытков – в такую сумму истец оценивает свою упущенную выгоду из-за дискриминации в поисковой системе "Яндекса" в 2018-2021 годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Петербургские суды отказывают истцам в компенсации от "Яндекс.Еды"

Представитель истца заявил в суде, что ответчик, злоупотребляя доминирующим положением на российском рынке интернет-поиска, создал дискриминационные условия для сторонних сервисов в таком поисковом инструменте, как интерактивные обогащенные ответы (так называемые "колдунщики").

По словам истца, с 2018 года ведущие интернет-компании, лишенные доступа к "колдунщикам" стали фиксировать отток клиентов от своих сервисов в пользу сервисов "Яндекса", что стало основанием для обращения в Федеральную антимонопольную службу России. В частности, "Кассир.ру" считает, что часть его клиентов из-за действий ответчика переключилась на сервис "Яндекс.Афиша". Свои потери из-за оттока пользователей "Кассир.ру" оценил в размере суммы иска.

Ответчик просил иск отклонить, так как истец, по его мнению, не доказал ни факт причинения убытков, ни факт доминирующего положения "Яндекса", ни факт злоупотребления. По словам юриста "Яндекса", поисковый трафик в исследуемый период с "Яндекса" на "Кассир.ру", наоборот, постоянно увеличивался. Верховный суд принял решение по облигационному долгу "Открытие Холдинга"

"Колдунщиками" называют обогащенные ответы поисковой системы на запросы пользователей. В 2021 году восемь крупных компаний – Ivi, Avito, "Циан", Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon — пожаловались в ФАС на "Яндекс" из-за того, что его поиск в обогащенных ответах выдавал ссылки на сервисы самого "Яндекса". ФАС выписала "Яндексу" предупреждение, которое компания оспорила в суде. Судебное разбирательство закончилось утверждением мирового соглашения после того, как "Яндекс" исполнил требования ФАС.

Пресс-служба "Кассир.ру" заявляла, что соглашение между ФАС и "Яндексом" не учитывало интереса билетного оператора, который первым подал жалобу в ФАС.

Ранее, комментируя подачу кассационной жалобы на мировое соглашение, "Яндекс" называл претензии "Кассир.ру" безосновательными, уточняя, что доступ к обогащенным ответам есть сейчас у всех сервисов, в том числе и у "Кассир.ру".