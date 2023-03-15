МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft сообщила своим клиентам о хакерском взломе принадлежащего ей почтового клиента Outlook, сообщает телеканал CNN, в распоряжение которого попал текст отчета.

В уведомлении говорится, что хакеры использовали ранее неизвестную уязвимость в программном обеспечении электронной почты Microsoft в период с апреля по декабрь 2022 года. Компания также сообщила, что кибератакам или взлому хакеров подверглись "менее 15" организаций.

Сайт BleepingComputer также со ссылкой на документ сообщает, что Microsoft приписывает атаку хакерской группе APT28 (Fancy Bear/ Strontium), которую на Западе связывают с российской разведкой.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений, "при этом большинство из них осуществлялось с территории США". Обвинения России в хакерстве — излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.