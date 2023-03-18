МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мошенники могут создавать сайты, копирующие фирменные цвета и логотипы, поэтому тем, кто приобретает товары в интернет-магазине, нужно быть осторожными — обнаружить обман поможет антивирусное ПО, рассказал в беседе с RT глава регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Россиянам рассказали о популярных схемах мошенничества

Эксперт также посоветовал внимательно изучить домен. Он может быть очень похож, но всё же будет отличаться от официального: тире, лишние точки, орфографические ошибки.

"Не стоит также переходить по ссылкам от незнакомых адресатов. Например, если вам на почту пришла рассылка с информацией о том, что в магазине скидки, будет лучше найти через поисковик официальную страницу магазина и проверить, действительно ли там проводится такая акция. Если сайт вызывает у вас подозрения, можно проверить дату его создания", — объяснил Кувиков.

Также для покупок в интернете лучше завести отдельную карту и не хранить там крупные суммы, добавил эксперт.

"При оформлении заказа убедитесь в наличии замка HTTPS рядом с адресом веб-сайта. Он свидетельствует о том, что транзакция будет защищена. Также нельзя сообщать третьим лицам коды подтверждения транзакции, которые присылает банк, и коды подлинности карты", — подчеркнул собеседник RT.