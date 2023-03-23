МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" планирует ввести для пользователей возможность включать режим автора, который позволит заменить кнопку "добавить в друзья" на "подписаться", также соцсеть планирует добавить возможность создавать NFT, которые будут открывать доступ к эксклюзивному контенту, говорится в сообщении компании. Бюджет, глобальные вопросы и ЕГЭ: о чем рассказал Мишустин

"ВКонтакте" анонсировала множество других инструментов для создателей контента: … В профилях появится возможность включить режим автора: кнопку "Добавить в друзья" можно будет поменять на "Подписаться", станут доступны возможность запускать рекламные кампании и другие инструменты для развития личного бренда", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в VK NFT можно будет выпускать NFT, которые открывают доступ к эксклюзивному контенту: к примеру, треку, который может послушать только владелец токена.

"Запустятся больше 50 новых сервисов для авторов, среди которых приложение для борьбы со спамом в комментариях, возможность закреплять в чатах подходящие мини-приложения и сервис для создания UGC-стикеров (пользовательский контент — ред.)", — отмечается в сообщении.

В компании отметили, что более уже более 2 миллионов уникальных пользователей интересуются технологией в сервисе VK NFT. В ближайших планах — добавить поддержку токенов в сообществах: "авторы смогут установить свой цифровой арт на аватар или добавить на витрину", отметили в компании.

В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно будет установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле.