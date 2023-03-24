ПЕКИН, 24 мар — ПРАЙМ. Американские власти США до сих пор не предоставили никаких доказательств, что TikTok угрожает их национальной безопасности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. США назвали TikTok угрозой национальной безопасности

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США рассматривает эту соцсеть в качестве угрозы нацбезопасности, с которой необходимо "покончить так или иначе".

"Хочу подчеркнуть, что китайское правительство придает большое значение защите конфиденциальности и безопасности данных в соответствии с законом, оно никогда не требовало и не будет требовать от компаний или частных лиц собирать или предоставлять для китайского правительства данные и информацию, находящиеся в пределах других государств", — заявила дипломат.

Она также отметила, что "правительство США пока не представило никаких доказательств того, что соцсеть TikTok как-то угрожает национальной безопасности США".

По ее словам, США оказывают на компанию ByteDance (владельца TikTok) безосновательное давление и относится к ней в соответствии с "презумпцией вины".

"США должны действительно уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, прекратить оказывать необоснованное давление на предприятия других стран, обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для компаний со всего мира, инвестирующих и ведущих деятельность в США", — добавила она. Еще одна страна рекомендовала чиновникам не устанавливать TikTok

Глава TikTok Чжоу Шоуцзы на слушаниях в конгрессе США в четверг заявил, что соцсеть TikTok не контролируется китайским правительством, все данные американцев хранятся на территории США под контролем американской компании. Он также призвал конгресс к тому, чтобы ко всем технологическим компаниям применялись одинаковые требования относительно безопасности, независимо от того, кому они принадлежат. Отвечая на вопросы законодателей, глава соцсети сказал, что не считает, что TikTok собирает больше данных, чем другие компании.

Шоуцзы выступил в конгрессе на фоне возможного принятия конгрессом законопроекта, который даст правительству США право запретить китайскую соцсеть и другие подобные приложения из недружественных США стран.

Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.

Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.