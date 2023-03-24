МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" рассчитывает, что до конца 2023 года к сервису VK NFT будет подключено более миллиона криптокошельков, в данный момент их "сотни тысяч" заявил технический директор соцсети Александр Тоболь. "ВКонтакте" запустит кнопку "подписаться"

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.

"Я думаю, что мы превысим миллион подключенных кошельков внутри социальной сети", — сказал Тоболь, отвечая на вопрос журналистов о прогнозе роста числа пользователей VK NFT.

По его словам, в данный момент к сервису подключены "сотни тысяч пользователей".

В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно будет установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле, для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелёк.